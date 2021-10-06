加盟星級陣容講波　張小倫：C朗激起我團火

今年先後為本地觀眾轉播歐國盃及奧運等體育盛事的Now TV，周三（6日）舉行記者會，向外介紹新增節目內容和全新主持陣容，並邀請多位本地運動員到場支持，包括劍擊代表隊張小倫、空手道代表隊成員劉知名，以及港超球員盧均宜和夏志明。其中將加入第三聲道「Football Party Room」，陪伴球迷觀賞英超賽事的張小倫，就透露自己一直有關注今季重返曼聯的C朗，笑言這位葡萄牙球星激起了自己心中的一團火。

Now TV今季繼續包攬英超、西甲、意甲及法甲四大歐洲足球聯賽，其中英超必然是最受本地球迷關注，今季節目加入新元素，沿用早前歐國盃期間極具人氣的第三聲道「Football Party Room」，並邀請包括是日有份出席活動的四位香港運動員，人氣組合Error成員保錡，聯同一班網絡紅人一起講「波經」。

早前隨香港劍擊代表隊出戰奧運的張小倫，不時透過社交媒體「開Live」，分享出征奧運期間點滴，他似乎對自己今次跨項目「講英超」信心十足：「講嘢我就好有信心嘅；（開live）呢個熱潮係我帶起，奧運隔離期間日日都live，所以對住鏡頭，對住傳媒講嘢，咁多年嚟我適應到。」不少英超賽事都於深夜開賽，劉知名和張小倫都強調會在不影響比賽訓練前提下，參與英超「講波」節目。

提到至愛球星，劉知名和張小倫竟異口同聲表示「最愛美斯」，但兩人亦同樣欣賞曼聯前鋒C朗，其中與葡萄牙球星同年生日的「小倫」就講到：「C朗加盟曼聯刺激到我團火！我覺得一個運動員去到呢個年紀，仲要喺英超，唔係二三級嘅球會踢，佢一去到，就帶動到成個城市，同埋球會嘅氣氛；佢嘅運動精神，感染到好多人，我自己作為職業運動員，仲參加緊頂級賽事，都要用同樣嘅心態，唔介意人地點睇自己，我覺得年齡已經唔係一個問題。」

現年36歲的C朗一向出名自律，作為港隊花劍「大師兄」的張小倫，透露自己近年為了保持狀態，亦非常注重飲食，希望自己能避免「拖後腿」：「隊內有奧運冠軍、世界冠軍、亞洲冠軍；如果我唔自律，點同一班後生嘅爭；呢幾年我都戒咗飲甜嘢，食嘢又清淡咗，盡量少出街食飯；所以依家都保持得幾弗。」

除了各大足球賽事之外，Now TV亦取得2021/22年度世界一級方程式錦標賽（F1）直播權，為車迷緊貼指定賽事。另外終極格鬥冠軍賽（UFC）直播節目，亦將配上粵語評述，請來與武術結下不解之緣的星級主持人歐錦棠，配合本地格鬥拳擊手楊景皓及鄧學謙，為觀眾帶來更專業旁述。