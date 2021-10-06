直播紅藍大戰！南華東方龍獅爭闖勝方決賽

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「男子高級組銀牌」進入白熱化階段，衛冕的南華和東方龍獅，今晚（6日）在修頓場館合演「紅藍大戰」，爭奪勝方決賽席位。兩軍在固有班底下，注入多個潛力新秀，分別在首場賽事大炒對手超過40分，氣勢如虹。到底「老大哥」羅意庭和李琪，怎麼看待這場巔峰對決，香港首席中鋒惠龍兒和最高華將卜聿揚，又會擦出什麼火花，讓人期待！（on.cc東網周三晚7時直播/Eastern Long Lions Basketball Team 、SCAA Basketball 及睇體Facebook同步直播）

東方龍獅今季沿用ABL（東南亞職業籃球聯賽）外援拉利羅斯，並引入卜聿揚、蘇利文和迪維拉，重點栽培。其中，身高2米08、年僅21歲的卜聿揚，在甲一「處子戰」面對建龍飛馬，毫不怯場，全場攻進13分，包括兩記大力入樽。「藍軍」後衛李琪認為，他與另一長人胡卓斌（Ben），將成為「紅藍大戰」勝負的關鍵。

「阿卜很有潛力，跟操兩年，每日都在進步，球隊對他和Ben很高期望。」李琪說。而今場越級挑戰超級中鋒惠龍兒（Duncan），既是學習，也是競爭：「Duncan未必是南華主攻，卻是防守、籃板的保證。希望阿卜和Ben從前輩身上學習，並盡量減低他的破壞力。」他續說，球隊「化學作用」良好，但停賽兩年，且首兩場賽事相隔一個月（東方龍獅9月8日擊敗建龍飛馬後，休戰至今），節奏有待改善：「當然，我們充份利用這個月時間，看了很多錄影帶，迎戰南華。」

而衛冕的南華，上場面對安保漢友，雖然略顯慢熱，但在「老大哥」羅意庭和楊和帶動下，很快拉開比數，以44分之差大勝。羅意庭透露，在休賽期處理了腰和腳部舊患，配合恆常訓練，得以維持狀態。他又盛讚後場拍檔：「楊和是一個很有活力、技術全面的球員。我們同場效果不俗，進攻、防守都有互補作用。」

除了後場孖寶，「紅軍」還坐擁惠龍兒、朱亮、梁兆華、今季轉為「本土兵」的余理洋等，無論牌面、經驗都是頂尖。羅意庭期望，球隊把握籃板和快攻機會，並針對東方龍獅外援拉利羅斯，加強防守：「我們對拉利羅斯認識不多，只能多看看他的比賽片段。防守是最重要的一環，無論個人、團隊防守都要做好。」

男子高級組銀牌籃球賽

今日賽程

日期：10月6日

7:00PM 南華vs東方龍獅

8:40PM 永倫vs滿貫

地點：修頓場館

票價：50元（正價）、30元（長者及學生）