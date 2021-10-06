同樣傷鋒影響進攻　意大利西班牙獻「細」

國際賽期展開，周四(7日)凌晨歐國聯4強上演重頭戲，由意大利主場鬥西班牙。兩支傳統勁旅實力旗鼓相當，近年交鋒往往鬥得難分難解，包括今年7月歐國盃4強對碰，激戰120分鐘仍然打和1比1，要互射12碼分勝負。今場同樣係一戰定生死嘅淘汰賽，預料都會踢得謹慎，加上兩隊主力射手齊缺陣，攻力勢受削，睇番雙方近7次對賽6次總入球開2球或以下，中位數2.5球嘅入球細值博。（香港開電視77台、有線661及601台周四凌晨2時45分直播）

雖然意大利係今屆歐國盃盟主，但佢哋踢淘汰賽階段表現一般，由歐國盃16強至決賽嘅4場比賽，3場未能於法定時間90分鐘內贏波，其中4強及決賽更要靠互射12碼，先至可以勝出。

加上佢哋奪冠後，球員爭勝心明顯下降，近3場世盃外圍賽只係贏到魚腩立陶宛，對住保加利亞及瑞士，分別打和1比1及0比0，攻力欠缺銳利，特別係兩位常規射手恩莫比尼及比洛迪都因傷落選，領隊文仙尼可能被逼變陣，兩位翼鋒費達歷高基艾沙及恩斯治尼改踢正前鋒，進攻未必咁得心應手，想入波就更加困難。

鬥牛兵欠缺可靠射手

至於「鬥牛兵團」西班牙近年陷入青黃不接，特別係鋒線欠缺一位可靠射手，往往令攻門最後一腳失諸交臂，更加不幸係深得領隊安歷基器重嘅兩位前鋒艾華路莫拉達同謝拉特摩蘭奴，同樣受傷缺陣，令安帥喺進攻組合上嘅選擇更加有限，隨時要參照曼城領隊哥迪奧拿排出「無鋒陣」。同埋西班牙今場始終作客，亦唔會太過冒進，強強對碰入球往往是1球起、2球止，入球細屬最佳選擇。