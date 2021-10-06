銀牌籃球賽首個高潮！南華險勝東方龍獅　

南華和東方龍獅今日（6日）在「男子高級組銀牌」合演「紅藍大戰」，也是香港第一中鋒惠龍兒，與現役最高華將卜聿揚首次碰頭，兩人分別攻進17分和14分，為球隊爭持到最後一秒。最終，南華以76：74險勝對手，殺進勝方決賽，東方落入負方組，明日會與康仁福建爭取「復活」。

兩軍「老大哥」羅意庭和李琪，賽前均說需要改善入局，果然一來便開始搶攻。南華超級中鋒惠龍兒，一改輔助角色，頻頻施展勾手，對位的胡卓斌未有退縮，除了埋伏籃底，也拉出外線射進「long 2」。雙方一路僵持，直到首節剩餘3分鐘，惠龍兒、楊和和羅意庭才打出6：0的攻勢，迫使東方暫停。

南華靠著余理洋裏外開弓，單節豪取10分，在完半場前2分鐘，首次拉開雙位數差距，惟其後換入幾個小將，其中，從南青提拔上來的楊嘉駿，高度、對抗性未如東方「巨人」卜聿揚，很快已錄得2犯，讓對手有機可乘，打出10：3的小高潮，追成39：42返回更衣室。

換邊後，南華換回正選，惠龍兒強攻籃底，朱亮和余理洋在中、遠距離發炮，重新拉開到62：52。但東方未有繳械，反而在球迷吶喊聲中，愈戰愈勇。卜聿揚封阻惠龍兒後，快攻得手，李琪射進兩顆三分球，在最後3分鐘反超前68：67。不過，楊和展現「大心臟」，穩穩命中罰球和三分球，再次取回優勢。反觀卜聿揚一次長傳失誤，球隊被迫採取犯規戰術，卻未湊效，終以74：76飲恨。

南華共有4個球員得分上雙，惠龍兒攻進全場最高的17分，楊和取得16分，東方則有李琪交出15分，及卜聿揚貢獻14分。賽後，惠龍兒給予這個後輩高度評價：「卜仔是一個好球員，很有潛質，也獲得很多機會，相信會繼續進步。」他續指，早已預計「紅藍大戰」是場硬仗，認為球隊某些位置有待加強，需要提高防守集中力。