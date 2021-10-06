滿貫6人得分上雙　永倫力戰而敗

銀牌尾場由永倫和滿貫重演2019年季後賽準決賽戲碼，永倫雖有泰那狂轟34分，但滿貫憑林俊光、何倚富、張偉康、蔡再懃、歐陽維江及周健宏6人得分達雙位數，以89：78取勝，本月12日將會大戰南華。

滿貫今場迅速入局，率先打出7：1開局。永倫憑許烜行、周迎堅連得4分，追至21：23。但滿貫以快打慢，頻頻快攻得手，新兵鄧志恒面對賀斯福亦毫無懼色，硬闖禁區得分，加上張偉康的三分球，首節領先25：21。

第二節兩隊大灑三分雨，共入10顆三分球。滿貫的何倚富此節表現突出，轟入「back to back」三分球，一口氣將領先優勢擴大至36：26。其後滿貫的鄧志恒「食T」後累積4犯，永倫隨即由泰那及賀斯福積極搶分，追至39：45。手感火燙的何倚富急停後投進三分球，永倫的連浩駿命中「answer 3」，而愈打愈起勁的泰那在此節最後一分鐘更連轟兩記「三分彈」，助「黃金戰士」半場追至50：56。此節泰那狂轟20分，何倚富則有16分進賬。

下半場節奏稍為減慢，歐陽維江的連環三分球，加上蔡再懃爆入籃底連取4分，助滿貫領先12分，蔡再懃此節共得10分。永倫依靠泰那苦苦支撐，裡外開弓取得7分，但仍以66：74落後。

第4節開段，滿貫內線球員周健宏回防時疑似腳跟受傷需要退下火線，今場他獲得12分。張偉康連入兩球三分、個人連得8分後，助滿貫打出一浪12：2攻勢，拋離永倫17分。永倫由賀斯福、劉凱濤及林俊達聯手打出7：0攻勢，一度追至78：87，但滿貫守住勝局，以89：78成功晉級。