2024歐國盃Logo　包含55支國旗顏色

2020歐國盃結束後，下屆歐國盃3年後就到，歐洲足協與2024歐國盃主辦國德國，周三(6日)在柏林奧林匹克運動場展示賽事標誌，由多重色彩襯中間獎盃，據講當中顏色包含晒全歐洲55隊參賽球隊。

德國於2018年獲得2024歐國盃主辦權，一年多後新冠肺炎殺到，歐洲球市被打殘，2020歐國盃押後一年，今個夏天先至順利舉行，由全歐多個城市巡迴舉行，慕尼黑都舉辦咗幾場，而下屆賽事，將會喺3年後由德國主辦，亦係德國繼2006世盃後再度舉辦國際大賽。

各國深受疫情打擊下，呢個歐國盃Logo做到團結全歐洲，因為其設計理念就係包晒55支國旗嘅顏色，奧林匹克運動場再用燈光展示呢個設計，相當絢麗奪目。

德國歷史上舉辦過2次世盃及1次歐國盃，包括1974年西德世盃、2006德國世盃，以及1988年西德歐國盃，今次係德國第2次主辦歐國盃，西德曾於1974年主場捧世盃，而1988年歐國盃由荷蘭奪冠，2006世盃由意大利封王，2024歐國盃又會輪到邊隊捧盃？