周四(7日)凌晨歐國聯4強大戰，西班牙以2比1擊敗東道主意大利，打破呢支歐國盃盟主長達3年嘅不敗世界紀錄，亦令「藍衣軍團」自1999年後首次喺正式國際賽主場輸波。西班牙殺入決賽後，將會同法國或比利時爭奪冠軍寶座。

西班牙今場有17歲新星加維處子登場擔任正選，成為西班牙史上最年輕上陣球員，另一21歲新星費倫托利斯亦相當搶鏡，佢喺17分鐘接應奧耶沙巴爾傳中射入先開紀錄。意大利之後加強進攻，但中堅邦路斯完半場前向布斯基斯開肘，被球證直接趕出場，踢多1個嘅西班牙即喺補時階段由費倫托利斯入多1球，半場領先2比0。

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意大利半場期間變陣，前線靠費達歷高基艾沙打反擊，終於去到83分鐘由費達歷高基艾沙助攻羅倫素柏歷堅尼入波，可惜為時已晚，西班牙最終堅守至完場，贏2比1殺入決賽。今次係西班牙隊史第7次殺入國際大賽決賽，過去6次4度奪冠，包括1964年、2008年同2012年歐國盃，以及2010年世界盃。

意大利領隊文仙尼賽後表示：「11個人面對控球力強嘅西班牙已經好困難，更何況只得10個人，一啲細節可以改變比賽結果，西班牙技術非常之好，好遺憾唔能夠以11人完成賽事，我哋犯咗一啲喺呢種水平唔應該犯嘅錯誤。」