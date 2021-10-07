冇得「早退」　阿根廷證實3英超兵要踢足

隨住英國政府放棄球員喺「紅色警示」地區返國嘅隔離條件，一眾南美洲國腳都已返去所屬國家隊報道，不過因為最後一仗賽程同英超復賽日期相當接近，唔少球會都希望旗下國腳可以「早退」，只踢頭2場世盃外就回程，可惜呢個如意算盤似乎好難打響，阿根廷領隊史卡朗尼率先表示，所有球員都要同大軍留到最後。

9月份國際賽期間，阿根廷足總曾同維拉達成協議，畀達米安馬天尼斯同貝安迪亞踢完頭2場後離隊，不過史卡朗尼日前表示：「我哋唔會好似上個月咁，再有特惠畀英超嘅球員。對委內瑞拉(9月頭)前我話所有球員都要踢晒3場，但佢哋畀咗個難題我，我明白當時情況，所以畀佢哋早走，但今次所有球員都要踢晒3場，冇人可以提早離開。」

阿根廷大軍目前有達米安馬天尼斯(阿士東維拉)、基斯甸羅美路(熱刺)同盧施素(熱刺)3名英超兵，佢哋表態之後，據報巴西、烏拉圭、智利等足總都準備跟隨，由於今個月第3場世盃外南美洲區賽事喺下周五(15日)先舉行，就算英國政府已容許完成注射疫苗嘅球員比賽，佢哋都好難趕得切喺周六(16日)重開嘅首場英超上陣。