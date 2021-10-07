沙華列夫新戀情曝光　女友前度是前紅軍門將

東京奧運網球男單金牌得主沙華列夫，因家暴事件目前正接受ATP內部調查，但這位德國名將場外繼續發展其感情事業，最近被傳媒爆料與比他年長7年的德國名模Sophia Thomalla發展姊弟戀。

自從被前女友爆出遭虐打的事件後，沙華列夫已經回復單身，他早前在美網4強止步後接受採訪時還表示沒有女友，但德國《圖片報》報道指這位世界排名「４哥」已經搭上在德國知名度甚高的名模Sophia，她同時也是演員及主持人，還曾登上《花花公子》雜誌，在德國過去25年最美明星評選的首位，社交網擁過百萬粉絲。

沙華列夫25歲，而Sophia則比他年長7年，Sophia的感情史相當豐富，其中與前利物浦門將「牛油手」卡利奧斯的一段情相當高調，而2019年卡利奧斯更在個人社交平台公布二人戀情，曬出與Sophia的合照更寫上「我愛你！」而今年9月卡利奧斯被影到與另一名神秘女子熱吻，後來才承認與Sophia已分手。

情場得意的沙維列夫，本周將出戰印第安韋爾斯大師賽，他期望可以保持強勢：「今季的下半階段，目前來看都有不俗成績，我贏了17場只輸1場，希望今個比賽可以打得更好。」