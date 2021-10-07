足球教練協會成立　冀為前線工作者謀福利

由港超球隊理文主教練陳曉明、前港超球隊主教練郭嘉諾、陳婉婷，以及「香港足球教練大聯盟」召集人吳子維等人發起的「香港足球教練協會」，周四（7日）舉行發布會，宣布協會正式成立。主席蔡業煇希望能為足球教練與香港足球總會及政府之間建立溝通橋樑，並成為足總以外，專門幫助前線足球教練的機構。

「香港足球教練協會」（下簡稱協會）於8月底經過臨時大會之後，已選出7位足總認可教練為協會臨時委員，主席蔡業煇、秘書古嘉揚、司庫冼家裕、外務副主席陳曉明、內務副主席歐陽君毅、福利統籌沈皓暉和傳媒及公關陳思駿，是日齊齊現身發布會。蔡業煇希望協會能夠成為一個受各方認可的組織，為足球教練業界爭取權益和持續發展。陳曉明則認為有關成立協會的動機一早存在：「鳳凰計劃顧問報告中，已經提過球員協會同教練代表性組織嘅成立，呢個先係成熟嘅足球系統，我哋亦都係向住呢個目標去做。」

陳曉明表示現時協會首要任務是完成社團註冊，繼而展開會員招募：「（協會成立）都等咗咁多年，我哋想打好個基礎，所以我哋好着重程序上嘅嘢，例如社團註冊、憲章同（完善）委員架構，有好嘅根基，先至可以基於呢個原則去處理日後嘅嘢。」他提到協會委員選舉是一個公開的程序，協會成立後，所有動向都會與足總方面保持溝通，強調協會與足總並非對抗關係。

蔡業煇提到在8月尾舉行臨時委員會之前，已為協會成立籌備一年時間，期間曾就此與包括足總高層和球圈各界人士溝通，收到正面回應：「我同郭嘉諾、陳婉婷、吳子維，之前都周圍同人哋，包括同貝生（足總主席貝鈞奇）解釋我哋係做乜嘢，佢都好正面（回應）。」申請成為協會會員的人士，需擁有足總D級教練或以上資格，冼家裕表示會費及入會年期等細仍有待公布，並透露現階段協會的支出，暫時要靠發起人和一眾委員應付財政支出，日後收到會費或贊助會員的支持，會將有關數目公布。

近年受疫情影響，教練工作及生計因封場等問題大受影響，惟業界對政府的幫助成效存在不同意見，蔡業煇認為協會能夠起到各方溝通橋樑的作用：「其實政府未必唔係唔想聽教練講嘢，但佢搵嘅人未必係最前線；我哋前線嘅教練係叫晒救命，當協會有認受性時，將來有咩事，足總或政府部門需要意見，佢哋知道可以搵到呢班最專業最前線嘅人。」陳曉明則展望協會成立後，有望為足球教練爭取保險優惠，以及向前線教練借出教學設備等福利。