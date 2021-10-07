歐國聯4強撼法國　比利時當弗搶W有辦法

今晚繼續有歐國聯4強大戰，由比利時於意大利中立場火併法國。比利時被喻為「黃金一代」，盧卡古、奇雲迪布尼都弗到漏油，梗係想用冠軍證明自己，撞正法國跌Watt，「歐洲紅魔」挾近9仗8勝之氣勢，有力贏波殺入決賽，主勝有計。（香港開電視77台、有線661及601台周五凌晨2時45分直播）

比利時坐擁泰拔高圖爾斯、奇雲迪布尼、夏薩特及盧卡古等頂尖球星，難怪被喻「黃金一代」，不過佢哋最接近冠軍嘅大賽，要數到2018年世盃，最終只得季軍。隨住呢班「黃金一代」大部分接近30歲，極希望用獎盃證明自己，查實「歐洲紅魔」各項賽事近9仗豪取8勝1負，唯一敗仗係歐國盃8強輸畀最終盟主意大利，雖敗不辱，「魔獸」盧卡古100次為國披甲入咗67粒，單計2021年11次上陣轟10粒，信心爆棚擋都擋唔住。

法國內部問題多多

雖然法國實力上同「歐洲紅魔」不相伯仲，但今夏歐國盃意外地16強提早出局，被視為球王接班人嘅基利安麥巴比，已經連續6場國際賽食白果，之前佢同基奧特鬧不和，「銀河唯一」自歐國盃後未獲徵召，中場保羅普巴曾質疑主帥迪甘斯嘅戰術安排，可見內部問題多多。「高盧雞」縱然星光熠熠，但各項賽事近6仗於法定時間只得1勝5和，包括早前世盃外先後打和波斯尼亞及烏克蘭，表現差強人意，比利時今仗有機可乘，不妨直取主勝。