香港隊主帥已覓最終人選　有望今年底上任

足總董事局周四（7日）召開例會，當中議程包括討論香港隊主教練聘請事宜，以及乙組球會花花會籍爭議。行政總裁譚秋朗會後透露，足總已就港隊新主帥物色到人選，並稱其最快11月底前到港。

近日乙組球會花花被足總敕令禁賽兩輪，事緣為有兩方人為爭奪會籍而引起爭執。CEO譚秋朗在董事局會議後指，足總一直有密切留意事件：「9月20號已去信兩邊當事人，要求9月27號前澄清，但最後冇正面回覆。董事局亦曾經就事件喺兩次董事會上傾，但都唔想喺冇一份正確文件嘅情況下做一個錯誤決定。」他又稱，日內會邀請涉事兩邊當事人商討，希望事情盡快解決，球員可重新作賽。

另外，自芬蘭教頭麥柏倫7月離任後，港隊主帥一職一直懸空。CEO表示，董事局在聘請程序上進度良好，有望10月內「畀到Offer，11月尾前到港」。不過，他對新主帥的國籍則三緘其口，僅稱董事局由百多項申請中，挑選到最後3名候選人，最終物色到最佳人選。港隊預料最快的國際賽是明年2月舉行的「亞洲盃」外圍賽，他透露曾收到消息指可能會再延期，又謂基於香港嚴格的防疫入境限制，港隊短期內都難望出戰國際賽。