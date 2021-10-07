搬波搬水冇問題！ 葉卓文離舒適圈重新出發

「重新出發，都係嘅，唔係幾滿意自己上年嘅出場時間，可能其他人會覺得我得19歲，可以一季喺超聯踢到十幾場已經好好，但我要求高啲，覺得自己有咁嘅能力。」司職後衞的葉卓文上季表現出色，但由於舊球會愉園宣布退出港超聯，今季他將會首次離開舒適圈轉投晉峰，期望職業生涯更上一層樓。■圖／文：李浚湣

年輕球員於小球會嶄露頭角後，順理成章自然希望轉投大球會，但葉卓文卻非如此，他透露休季期間受到其他球隊邀請，但衡量金錢及出場機會等因素後，最終決定加盟晉峰：「好多人都話年輕球員通常轉會都係去大會，好少細會轉細會，冇錯去到大會可能人工、關注度會高啲，同埋捧盃機會大啲，但我覺得如果遲啲踢得起嘅話，一樣可以轉去大會。」「卓文」認為自己目前仍然年輕，相對冠軍及榮譽，實戰機會更加重要。

晉峰上季防守表現未如理想，整季失了49球之多，「卓文」加盟後勢成為防線重要一員，他表示雖然只踢了兩年職業足球，惟超聯經驗已經比球隊7、8成球員為多，希望今季盡量減少失球數字：「的確高波好弱同提場比較少，第一次練波嗰陣，球場好靜，可能只係會得『阿井』出聲；今季用個波要再好啲，唔可以再每次係咁斬上前場，同埋要證明我都可以守到啲力量型前鋒。」惟他笑言自己屬於穩陣型防守球員，因此踢法不會突然大變。

葉卓文Profile

出生日期：2001年10月12日（19歲）

身高：1米84

體重：65.2公斤

位置：後衞

球衣號碼：6

現效力球隊：晉峰

曾效力球隊：愉園

「初來報到」直言唔慣

「算係舒適圈嘅，班波由細踢到大，同埋佢哋（愉園）教練同球員間唔會有階級觀念，好似一個家庭咁，大家會有講有笑，關心對方球場以外嘅生活，以前真係好開心。」愉園前季「升超」起用大部分車路士足球學校（香港）的年輕球員，「卓文」亦是其中之一，因此隊內感情相當深厚。對於首次來到新球會，他承認「仲未慣」：「好耐未試過畀人鬧得咁勁，又唔可以話以前太好嘅，只係大家太熟，所以唔會鬧，反而更多私底下嘅提醒，但其實畀人鬧吓係好事，要開始學識承受壓力。」

「卓文」回想起剛來到晉峰時，還有另一個不習慣的地方：「一去到練波發現乜嘢都冇，所有嘢都要自己喺個倉度搬出嚟，因為晉峰冇球場管理員呢個職位，搬水同搬波都少不免。」此外，他續指自己第一天操練，完全不敢出聲及與隊友談天，全程只跟在前愉園師兄曾仲楠旁邊，及後直至其他新兵包括林樂勤、邵昀俊等陸續加盟，終於與大家打破隔膜，目前相處方面已沒有太大問題。

期待與舊隊友同場較量

葉卓文透露上季完成最後一仗賽事後，翌日便與晉峰總教練何信賢接洽，很快已達成轉會共識，雖然自己未有經歷失業球員的徬徨，但心中卻從未忘記一班前愉園隊友，尤其是林樂賢、伍家揚等「01仔」：「都有幫佢哋問，始終大家踢咗咁耐，知道佢哋絕對有力立足港超聯，如果冇班落焗住轉行其實好可惜，無奈球隊冇空間再簽人，嗰陣都有唔開心。」幸好最後大部分舊隊友均成功落班，「卓文」期待今季以對手身份，在球場上與他們繼續較量。