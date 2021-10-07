東方龍獅加時險勝康仁福建 徐氏兄弟同場無面畀

東方龍獅對康仁福建，原以為是一面倒的比賽，卻出現了一個變數。徐遠征半場狂轟26分，為福建建立7分優勢，也建立戰勝「Big 4」的信心。帶著這份信心，鄭錦興剷爆籃底，懷斯射進6記三分球，迫進加時賽，可惜未能乘勝追擊，終以98：102憾負。

東方派出小將梁嘉顯、楊睿騏和迪維拉擔任正選，首節成為梁嘉顯和徐遠征的「駁火」時間。前者命中兩記三分球，包括一記「3+1」，取得13分；後者射進3支冷箭，豪取15分，一夫當關，帶領福建咬緊19：24。來到第二節，徐遠征仍然手感發燙，包攬前7分進帳，反超前26：24。雖然拉利羅斯挺身而出，為東方短暫扳回優勢，但徐遠征封阻身高2米08的「巨人」卜聿揚，再一條龍快攻，半場已轟進26分，加上懷斯的8分，領先46：39返回更衣室。

換邊後，鄭錦興裏外開弓，擴大到10分差。但東方點點開花，特別是卜聿揚強攻籃底，追成61：62進入決勝節。如果以為福建是「一人籃球」就錯了，鄭錦興繼續剷爆籃底，懷斯更射進今場第6記三分球，重新拉開到81：72。但拉利羅斯「殺紅了眼」，單節攬進18分，硬生生追平比數。

比賽未到最後一刻，都不知鹿死誰手。福建有黃律堯「no look pass」楊瑞鴻上籃，東方也有拉利羅斯命中中距離，在讀秒階段打成87：87平手。此時球證誤鳴，雙方議論數分鐘後，東方獲得球權，拉利羅斯三分球「絕殺」失手，需要進入加時賽。

東方「老大哥」李琪展示身價，連取7分，福建未有繳械，徐遠征和林羽外線發炮。雙方隊犯已滿，此後淪為罰球大戰，東方憑著較佳把握力，終以102：98險勝對手。東方共有4個球員得分上雙，拉利羅斯攻進全場最高36分，李琪取得18分，包括加時賽的10分。徐遠征同樣轟進36分，懷斯和鄭錦興有25分和14分進帳。

「可惜沒贏，好想贏。」徐遠征說。這些年，甲一一直是「Big 4」的天下，大概沒什麼人料到，福建會把東方迫到這個地步，但他不同意：「如果我們擦出火花，就可以贏任何一個對手。對著職業隊，要由防守、籃板做起，這兩方面做得很好，但第四節和加時階段可以更好。」36分還可以更好？「我對自己期望很高，達不到就很大壓力。跳投平時選擇中距離，今場多嘗試急停三分，我會繼續進步的。」而與哥哥徐遠成作賽，他笑說新奇：「射罰球見到他在旁邊，很新奇。我對著誰都想贏，特別是媽媽在場時。」