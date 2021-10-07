永倫挫南青　「黃金戰士」復活

昨日不敵滿貫跌落負方賽的永倫周四（7日）於高級組銀牌尾場大戰南青，後者雖有麥洛連爆發轟入36分，但「黃金戰士」憑泰那及賀斯福得分過20分，加上許烜行表現大勇得17分，以93：89取勝，下場將會大戰淘汰康仁福建的東方龍獅。

許烜行甫開戰即為永倫連取5分，泰那其後博得「and1」，永倫首節領先最多8分，其後收起賀斯福，改以蔡龍德和劉凱濤守住籃底。南青加拿大籍中鋒麥洛連此節表現遜色，僅得2分，球隊靠蘇柏軒及蘇恩樂的三分球追成20：25。

第二節，南青外線爆發，潘正熙、蘇柏軒、鄭凱安、麥洛連及蘇恩樂先後命中三分球，協助南青反超前43：38。永倫雖有潘志豪、許烜行及連浩駿外線得分，但「得分機器」泰那失靈未有進賬，令球隊。南青的麥洛連再大力入樽振示氣，半場南青領先45：44。

「黃金戰士」第3節重掌戰局，由賀斯福、 泰那、許烜行等人打出8：0小高潮，以56：47領先。麥洛連完成「and 1」，加上Espiritu Lloyd Jefferson.A突破上籃，為南青追成55：58。泰那及潘志豪連得5分，其後泰那晃過鄭凱安跳射得手，帶領永倫以67：61保住領先優勢。泰那此節回勇轟入10分。

最後一節，南青積極反撲，麥洛連及蘇柏軒先後轟入三分球，永倫賀斯福強攻籃底，加上許烜行入楔得分，將分差擴大至9分。許烜行此節表現出色，其中一記急停跳投博罰，完成「and 1」，雖然他在最後2分鐘5犯離場，但全場貢獻17分，離場時贏得球迷掌聲。

尾段南青仍未放棄，麥洛連及潘正熙再在外線發炮，為南青追至落後2分，但未能扭轉敗局，以89：93告負。永倫泰那、賀斯福、潘志豪及許烜行4人得分上雙，泰那獲得全隊最高26分。