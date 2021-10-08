麥巴比球王級表演　法國連入3球絕殺比利時

周五(8日)凌晨歐國聯4強，法國同比利時合演精彩大戰，世界盃冠軍法國喺上半場落後2球劣勢下，憑住基利安麥巴比「球王級」表演帶領，下半場連入3球反勝比利時，殺入決賽後將會同西班牙爭逐冠軍寶座。

兩隊今場都派出最強陣容，比利時上半場形勢佔優，恩歷克卡拉斯高37分鐘禁區內射近柱先開紀錄，3分鐘後盧卡古接應奇雲迪布尼直線射成2比0；換邊後法國展開大反撲，基利安麥巴比頻頻搶攻如入無人之境，62分鐘麥巴比禁區頂「舞龍」後，傳畀賓施馬喺人叢中射入，69分配基沙文再博到12碼，麥巴比操刀追成2比2平手。法國追和後士氣大振，去到補時1分鐘，迪奧靴南迪斯禁區外轟入世界波，協助法國連入3球反勝比利時。

今場1傳1射嘅麥巴比光芒四射，全場10場盤扭有9次成功過人，仲有5次射門、3次傳中同2次創造機會，西班牙後防完全盯佢唔住，賽後自然獲選為今場最佳球員。今仗係麥巴比第50次為法國上陣，令佢以22歲291日之齡成為法國最年輕50次上陣球員。法國隊長洛里斯賽後表示：「麥巴比喺困難時刻挺身而出，冇錯佢非常有才華，但更難得嘅係佢有冠軍嘅意志，好開心法國更衣室有佢喺度。」

法國殺入歐國聯決賽後，下周一(11日)凌晨會同西班牙爭奪冠軍，而比利時同意大利就會喺周日(10日)晚進行季軍戰。