紐卡素一夜暴富！球迷狂賀黃金時代降臨

紐卡素周五(8日)凌晨宣布，沙特阿拉伯主權基金正式完成3億鎊收購球會手續，前班主艾殊利14年嘅統治正式結束。紐卡素新老闆係沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼，據報佢嘅財團總資產值高達3,200億鎊，比起巴黎聖日耳門、曼城嘅班主更加富有，成為當今球壇「最有錢老闆」。紐卡素賣盤消息落實後，大批球迷去到聖占士公園主場外狂歡，慶祝「黃金年代」即將來臨。

沙特財團正式入主後，過千名紐卡素球迷湧去聖占士公園球場慶祝，不斷唱歌搖旗吶喊，亦有超過2,000球迷立即去紐卡素官網買季票支持。紐卡素傳奇球星舒利亞亦表示：「過去14年我哋一直只係掙扎求存，完全冇雄心壯志，紐卡素同球迷值得有更好嘅日子，今日對佢哋(球迷)嚟講係非常特別嘅一日。」

紐卡素上年宣布賣盤，收購財團主要係沙特阿拉伯主權基金，以及其餘兩個財團，不過計劃被英超賽會拒絕，理由係沙特政府可能會干涉球會事務，加上沙特盜播英超問題，令事件陷入僵局。英超賽會近日收到來自沙特政府嘅書面承諾，保證唔會干涉紐卡素事務，而沙特官方就盜播英超問題亦作出讓步，宣布國內禁止盜播行為，令賣盤得以完成。