【世盃外】捷克威爾斯吼半場和

世盃外歐洲區E組賽事，捷克周六凌晨主場迎戰威爾斯，將會係小組次名爭逐嘅關鍵戰役。E組除咗實力超班嘅比利時一枝獨秀外，捷克同威爾斯實力比另外兩隊白俄羅斯、愛沙尼亞都要高，目前兩隊同得7分，勝負會直接影響附加賽資格，預計雙方會步步為營，開半場和機會高。（有線665、605台周六凌晨2時45分直播）

捷克自歐國盃後狀態回落，上個月3仗除小勝白俄羅斯之外，作客比利時即慘吞3蛋，熱身賽對烏克蘭亦只能夠打和。捷克今場雖然有前鋒柏德列舒希克停賽期滿復出，但球隊向來守強於攻，今年3月作客威爾斯就喺採取主動踢法下輸0比1，今仗為免再敗，會踢得格外謹慎。

威爾斯亦有王牌加里夫巴利受傷缺陣，雖然仲有熱刺嘅祖朗頓，同列斯聯嘅丹尼爾占士，但呢位皇家馬德里球星始終係威爾斯嘅進攻靈魂，冇咗佢直接令本已疲弱嘅鋒力再受打擊。威爾斯近5場賽事，有4場未能入波，唯一可靠嘅就係唔錯嘅防守，今場作客會以不敗為大前題。翻查兩隊近4次交鋒，全部都開出半場和，值得再追。

直播表

周六0:30am U21歐國外 法國U21 對 烏克蘭U21

now639

周六2:45am 世盃外 德國 對 羅馬尼亞

有線661/601台

周六2:45am 世盃外 拉脫維亞 對 荷蘭

有線664/604台

周六2:45am 世盃外 捷克 對 威爾斯

有線665/605台

周六2:45am 世盃外 俄羅斯 對 斯洛伐克

有線662/602台

周六2:45am 世盃外 土耳其 對 挪威

有線603台