F1借《魷魚遊戲》宣傳土耳其站　關乎總冠軍之爭

韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，成為網民熱論，就連世界一級方程式（F1）賽車都要藉助這股熱潮為本周日的土耳其站作宣傳，目前今季餘下7場賽事，即使伊斯坦堡並未去到生死一戰，但今仗對咸美頓與麥斯韋斯塔本的總冠軍之爭相當關鍵。

F1土耳其站將連續第二年在伊斯坦堡公園賽道上演，日前官方Twitter上載了一張改圖，上方是《魷魚遊戲》主角李政宰拿著椪糖（即糖餅）鐵盒，下方是鐵盒內的伊斯坦堡賽道圖案，配上一句「本周賽事你可做到嗎?」即吸引接近8萬粉絲Like爆，並有粉絲留言「不如都叫車手們試下」，又有車迷話「如果是鈴鹿賽道就死梗」。

這個「韓國椪糖」是《魷魚遊戲》劇中的其中一個過關遊戲，共有四個圖案包括三角形、圓形、正方形及雨傘，參加者必須在限定時間內將圖案完整刮下才能保命；而這個韓國的傳統遊戲再次掀起熱潮，網民將「椪糖」改圖更成為另一股風氣。

土耳其站在上年才回歸F１賽程，最令車迷留下深刻印象當然是見証咸美頓奪得七冠王，然而今季的總冠軍之爭仍然鬥得火熱，目前僅餘下最後7場比賽，爭取衞冕的平治車王咸美頓暫時在車手榜領先紅牛的麥斯韋斯塔本僅2分，二人可謂勢均力敵，如果繼續保持這個趨勢，很可能要鬥到最後一站，而這一站對他們爭標路極具影響。

另外，紅牛今站將會變身做白牛，周三宣布與姊妹車隊艾法托利的戰車都會變身，前者將會將車身塗上白色，以向季後退出賽事的本田作為致謝；而艾法托利則會在車身加上「ありがとう」（感謝）的日語平假名字樣，以感激本田過去的支持。