艾榮拒接種疫苗　將缺陣籃網季前賽主場首戰

NBA正進行季前熱身賽，籃網周五（8日）於傷病報告中，將當家球星艾榮的出賽狀態，更改為「缺陣/不符合出賽條件」，意味着這名29歲控衞因目前仍未接種疫苗，需要缺陣周六對公鹿的首仗主場賽事。

由於籃網主場所在地紐約市，嚴格規定球員至少接種一劑疫苗，才能夠參與訓練及比賽，因此籃網今次更改了艾榮的出賽狀態，間接透露他目前仍未完成接種疫苗；而艾榮自上周參與於聖地亞哥舉行的訓練營後，已經未有再參與球隊訓練，對於今季全力爭取NBA總冠軍的籃網來說，絕對是一大打擊。

假如艾榮繼續拒絕接種疫苗的話，他將會錯過來季籃網接近一半常規賽賽事，包括41場主場，以及作客紐約人的兩場賽事，更因此不會獲得當中比賽之薪金。而籃網主將杜蘭特早前接受訪問時雖指會尊重艾榮的個人決定，但也期盼他能盡快歸隊：「我希望艾榮能成為我們球隊的一分子，也許我太過天真，但這就是我的真實感受，他是一位很特別的球員，你很難複製他帶給球隊的東西。」

另外NBA同日揭發18名前球員，因涉嫌提交虛假核銷申請，詐騙約390萬美元（約3,036萬港元）的醫療保險被捕，當中疑犯更包括「大寶貝」葛倫戴維斯（Glen Davis)，以及曾六次入選年度最佳防守陣容的東尼亞倫（Tony Allen)。據悉這18名前NBA球員於2017年開始，多次向執行NBA健康和福利計劃的單位騙取金錢，合共提交了約390萬美元的虛假醫療及牙科報銷帳單。