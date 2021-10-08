前線猛將個個弗　德國閃擊戰襲羅馬尼亞

今晚世盃外歐洲區J組焦點戰，德國主場硬撼羅馬尼亞。兩軍狀態都唔錯，不過德國自從新帥費歷克上任後，唔單止贏晒，利萊辛尼、迪姆華拿等球員重拾信心，而且擅打閃擊戰，今仗可恃質先發制人，半場主勝可取。（有線661及601台周六凌晨2時45分直播）

德國於8月由前拜仁教頭費歷克接手，立即強勢反彈，近3仗世盃外取得全勝，兼且狂轟12球及保持清白之身，殺上榜首。除此之外，費歷克亦成功激活利萊辛尼及迪姆華拿，前者攻入2球及貢獻1個助攻，華拿更連續3仗有士哥，就算仲嫌佢敗家，失機多過入波，唔緊要，陣中仲有湯馬士梅拿、基拿比、艾迪耶美、夏維斯、穆斯亞拿等進攻好手，費帥大把籌碼未驚過。

羅馬尼亞有名將之後伊亞尼斯赫傑擔大旗下，近3仗世盃外取得2勝1和，表現不俗，但呢支東歐球隊遇強腳仔軟，唔單止世盃外首循環對德國落敗，早前於熱身賽或大賽外圍賽，對住英格蘭、西班牙、瑞典等實力較強對手，亦係輸波收場，不宜高估。

況且，德國喺費歷克麾下，例必先下手為強，近3仗都喺上半場已取得領先優勢，嚟緊下仗要對曾經贏過佢哋嘅北馬其頓，今仗隨時速戰速決，力圖在初段鎖定勝局，得以喺中後段換走部分主力，為下仗做好準備，半場主勝有計。