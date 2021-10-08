體能教練日踩11粒鐘暈低　杜凱琹盼增支援

運動員得獎背後也有一班幕後功臣，他們的貢獻也值得關注。（香港乒乓球總會相片）

香港乒乓球隊在多哈亞洲錦標賽勇奪1銀3銅後，周四（7日）回港。功臣杜凱琹在社交媒體發表感受，指有隨行體能教練因工時過長暈倒，盼增加支援團隊人手。

由於卡塔爾航空禁飛香港，大軍周四經丹麥、芬蘭抵港，機程長達25小時。東京奧運銅牌得主，兼今屆亞錦賽功臣杜凱琹，趁在機場等待檢測結果期間，在Instagram分享感受，稱奧運結束後，參加了很多活動，未能有系統地訓練，加上亞錦賽及稍早舉行的「WTT球星挑戰賽」賽程密集，「一共打了26場，打到最後真心忘記了怎麼draw了」，成績已算理想。

今屆亞錦賽，中國未有參賽，其他國家也未派出主力。杜凱琹指，曾有人說「拿牌也沒什麼用」：「但對於我們來說，只要為香港出戰，就是要全力以赴。運動員站在球場上，就是要打出體育精神，而不是去區分這個比賽到底重不重要吧？」

她表示，在這20多日旅程，最想多謝幕後團隊，治療師「一個治十個」，體能教練更「有一日在球館工作11小時，回到酒店暈低了」。她坦言羨慕其他亞洲勁旅，能一個球員帶5個人，包括2個陪練、教練、體能教練和治療師：「希望我們的支援團隊都可以愈來愈好啦。」