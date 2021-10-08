菁英盃　晉峰理文「獅子山」下交鋒

周六(9日)下午於旺角大球場上演的「菁英盃」賽事，由晉峰火併理文。晉峰上仗面對港超新軍香港U23只得1分，今仗勢遣強陣與勁敵周旋；至於理文剛經歷今季首敗，球隊亦尋求一場勝仗重新出發，兩軍鬥志鮮明，激戰可期！由於天文台表示熱帶風暴「獅子山」周六(9日)早上最接近香港，球迷入場前緊記留意相關消息。（周六下午3時30分開賽）

晉峰上仗輪換部分球員下，僅以1比1賽和香港U23，總教練何信賢透露今仗會強陣迎戰，藉此了解與前列分子的實力差距。對手理文上仗落敗而回，加上賽事或受天雨影響，「何Sir」預計會更難踢：「理論上理文會好想即刻贏番場，仲有如果比賽日落大雨，旺角場去水去得慢，對我哋地波組織點都有啲影響。」另外晉峰主教練艾斯達維將刑滿復出，今季首次親自領軍，惟新援迪亞高因手續及體能問題無緣上陣。

今季從U18提升上一隊的17歲小將楊憲樂，連續兩場賽事皆擔正，他坦言感到興奮及緊張，認為上仗表現有改善空間：「上半場表現絕對唔滿意，進攻失咗幾球，同尾段犯手球差啲令球隊落後；下半場做好咗控傳拎番啲信心，表現先算穩定。」球隊上仗雖痛失兩分，惟「憲樂」相信大家士氣及信心不會受影響，將會集中精神對理文這場大戰。

理文上仗以1比3不敵東方龍獅，雖然未能延續不敗走勢，但主教練陳曉明認為球員士氣未有因此受影響，他希望能夠從落敗中總結經驗，尤其在處理定點球方面要做得更好。理文即將啟程前往烏茲別克出戰「亞協盃」，屆時幾位主力能否以最佳狀態應戰，令「曉明Sir」十分關心，上場因傷缺陣的列斯奧和亞哥斯達，以及受膝患影響的李康廉，已經重投訓練，惟各人的情況仍然有待觀察。

年僅17歲的羅焯熙已是第三季出戰「菁英盃」，上場這位理文「左腳仔」今季首次正選出戰，一度將皮球射入網窩，可惜被判犯規在先慘食詐胡，與入球擦身而過：「都有啲失望，希望嚟緊都繼續有入波機會。」他表示會在訓練期間加倍努力，包括苦練「私家Cue」，令左右腳能力更平均，力爭在「菁英盃」賽事繼續擔正的機會。