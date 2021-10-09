梅拿後備上陣做救星 德國反勝羅馬尼亞

周六(9日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區J組，傳統勁旅德國主場出擊卻陷於苦戰，開波9分鐘就落後，幸好有老將湯馬士梅拿做救星，呢位32歲世界盃「三朝元老」後備上陣，並喺81分鐘入波，協助德國反勝羅馬尼亞2比1，有望率先成為第一支取得明年世界盃決賽周席位嘅歐洲球隊。

開波5分鐘，德國前鋒迪姆華拿喺禁區內被對手撞跌，球證一度判罰12碼，但睇完VAR後，卻取消判決。德國錯失先開紀錄良機後，轉個頭就失波，「星二代」伊亞尼斯赫傑勁射入網，為羅馬尼亞領先1比0，呢位22歲中場係羅馬尼亞球王赫傑嘅囝囝，果然盡得爸爸真傳。

德國要等到下半場先至扳平，基拿比遠射入網，呢位效力拜仁慕尼黑嘅翼鋒近30次為德國上陣，射入20球及6次助攻，非常高效率。

踢到67分鐘，湯馬士梅拿入替「敗家仔」迪姆華拿，果然立竿見影，呢位中場僅上陣14分鐘就建功，佢把握1次角球攻勢，伏兵遠柱射入，為德國反勝2比1。湯馬士梅拿曾經為德國出戰2010、14年及18年世界盃決賽周，好大機會第4次參賽。

德國取得4連勝之後，已經領先第2位北馬其頓及第3位阿美尼亞6分，德國只要下周二(12日)凌晨作客擊敗北馬其頓，加上阿美尼亞作客贏唔到羅馬亞尼，就可以提早2輪取得明年世界盃決賽周入場券。