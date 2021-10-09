期待已久！吳安儀赴英最快下月職業賽登場

獲得WST（桌球世巡賽）發出兩季男子職業賽參賽外卡的香港「四眼Cue后」吳安儀，周五（9日）晚上終於踏上征途，出發英國準備出戰下半季的男子職業賽，她坦言「期待已久」，由於抵埗後需要隔離及處理有關安排，預計最快可於下月的英格蘭公開賽亮相。

由於英國疫情嚴峻，吳安儀原本於7月中赴英參加第一站的冠軍聯賽，但考慮到安全問題與家人及教練商討後決定「忍痛」退賽，錯過了與奧蘇里雲於同組較量的機會，然而經詳細部署後，安儀與教練於周五晚已啟程出發，並在個人社交網向粉絲公布消息：「我終於出發去英國啦！由年頭等到年尾，期待已久世界職業巡迴賽！不過今次會去兩個月，計埋返香港隔離，睇怕2022年出年見啦大家。」

事實上，球員「餓波」的指數已達到極點，吳安儀終可圓夢赴英，獲大批粉絲給Like及送上祝福，就連香港「一哥」傅家俊都留言打氣。雖然錯過了新球季的幾個職業賽事，但吳安儀將可趕及參加職業球員最夢寐以求的全英賽，而她預期今次行程會參加4個賽事，如無意外，下月1日展開的英格蘭公開賽將會率先登場，跟住是全英賽，然後還有蘇格蘭公開賽及德國大師賽。

即使一直未知真正出發日期，吳安儀過去仍保持練習，而上月中她出戰本地的香港英式桌球公開賽，挑戰男球員，並取得一大突破，四強淘汰師兄馮國威，首次打入決賽，最終在冠軍戰不敵周漢文獲得亞席，但已創下個人最佳成績，相信這可為她即將面對職業高手注下強心針。

世界桌球總會早前特別向兩位女子世界級名將包括吳安儀及多屆女子世界冠軍伊雲絲發出外咭，讓她們在男子職業賽上較量，而伊雲絲於季初的賽事上已經亮相。