葡萄牙登場　C朗要教卡塔爾踢波

周六(9日)晚至周日(10日)早上好波連場，除咗世界盃外圍賽之外，仲有1場國際熱身賽，葡萄牙對卡塔爾，明年世界盃決賽周將於卡塔爾舉行，由於呢支中東球隊唔需要踢外圍賽，更加要把握踢熱身賽機會喺強隊身上學嘢，希望到時出戰決賽周，唔好失禮東道主身份。葡萄牙擁有C朗、般奴費南迪斯等球星，大把「好老師」在陣，卡塔爾今場準備交「學費」啦。(有線603台周日凌晨3時15分直播)

直播表

周六1:00pm 日乙 新潟天鵝 Vs 山口雷法

有線661、601台

周六7:00pm 英乙 格連森林 Vs 史雲頓

有線662、602台

周六9:00pm 世盃外 立陶宛 Vs 保加利亞

有線664、604台

周六9:00pm 世盃外 哈薩克 Vs 波斯尼亞

有線661、601台

周六10:00pm 英乙 紐波特郡 Vs 巴拉福特

有線662、602台

周日凌晨零時 世盃外 芬蘭 Vs 烏克蘭

有線662、602台

周日凌晨零時 世盃外 蘇格蘭 Vs 以色列

有線661、601台

周日凌晨零時 世盃外 瑞典 Vs 科索沃

有線664、604台

周日2:45am 世盃外 安道爾 Vs 英格蘭

香港開電視77台、有線661、601台

周日2:45am 世盃外 瑞士 Vs 北愛爾蘭

有線662、602台

周日2:45am 世盃外 匈牙利 Vs 阿爾巴尼亞

有線664、604台

周日2:45am 世盃外 盧森堡 Vs 塞爾維亞

有線665、605台

周日3:15am 國際賽 葡萄牙 Vs 卡塔爾

有線603台

周日6:00am 美職 紐約紅牛 Vs 國際邁亞密

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周日8:00am 美職 FC辛辛那提 Vs 費城聯

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周日9:00am 美職 西雅圖海灣者 Vs 溫哥華白帽

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