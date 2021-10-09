多位法國國腳吸笑氣成癮　麥巴比有份？

法國喺下周一(11日)凌晨歐國聯決賽前夕，爆出醜聞，一位名為摩連拿嘅法國記者爆料，指有多位法國國腳吸「笑氣」成癮，「新世代球王」基利安麥巴比疑似有份，呢位前鋒近年狀態下滑，未知是否同吸「笑氣」有關。

摩連拿喺網上透露，自己經過調查後，發現法國國家隊至少有一半球員有吸「笑氣」習慣，由於基利安麥巴比曾經被發現疑似吸「笑氣」，自然成為最大嫌疑人物，消息曝光後，法國足總唔排除會展開調查。

除咗法國球員之外，英超近年亦有多位球員被傳媒影到吸「笑氣」，包括格連活特、基亞利殊、拿卡錫迪。

「笑氣」嘅化學名係一氧化二氮或氧化亞氮（N2O），屬於一種無色氣體，早期用於牙科手術以減輕病人痛楚，後來成為醫療合法使用嘅吸入性麻醉劑。

由於吸入呢種氣體會令人情緒興奮，因此被稱為「笑氣」。長期使用「笑氣」，會影響血液及神經系統功能，造成耳鳴、心智混亂、感覺異常，甚至出現肢體麻痺、尿失禁、腹痛、便秘等脊椎受損症狀，以及出現幻覺、失憶、憂鬱等精神問題，嚴重者更可能因為缺氧昏迷成為植物人或致死亡。