為同性戀者發聲！戴利轟卡塔爾無資格辦世界盃

同性戀這個話題仍有很多國家爭議，甚至有國家要將同性戀者處以死刑，英國「跳水王子」戴利近日出席活動就公開表示，要將定罪同性戀者的國家踢出巴黎奧運，更點名批評卡塔爾的極端針對同性戀，完全無資格舉辦足球世界盃。

據英媒表示早已公開同性戀身份的戴利出席一個體育頒獎禮上特別講出這個話題:「東京奧運的LGBT(指少數群體)運動員人數已超過以往歷屆的總和，這是有進步的，但依然有10個國家對同性戀者以死刑對待，這些國家仍然被允許參加奧運，實在令人不可思議。」

戴利強調自己會全力去改變，不單是僅反復強調及關注事情，而在2024年巴黎奧運之前，他更想將這個任務當為自己的使命，「讓那些將同性戀視為犯罪，並對同性戀處以死刑的國家，不容他們參加奧運。」

「我慶幸自己來自英國，在這個國家可以做真正的自己，不必擔驚受怕，但其實你來自那裡，都不應該有這種壓力。」戴利點名批評卡塔爾:「如即將舉辦足球世界盃的卡塔爾，就針對同性戀者的極端規定，我認為不應該將一個大型賽事，在一個連基本人權都無辦保障的國家舉辦，我要改變這種現狀，我希望未來一年可與國際奧委會合作，努力作出改變。」

在東京奧運夥拍戴利奪得雙人高台金牌的李爾，力撐拍檔提出的任務:「戴利做正確的事，我一定支持他。」27歲的戴利在跳水界極具影響力，倫奧奪得單人高台銅牌，而今屆東京奧運更獲得1金1銅，而他於2013年公開出櫃，並於2017年與任編劇的Dustin Lance Black結婚。