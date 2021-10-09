英格蘭強攻安道爾　免費台有直播

世盃外歐洲區I組安道爾主場迎戰英格蘭，兩軍實力差距明顯，英軍領隊修夫基或以輪換陣容出擊，留力3日後火併「神奇球隊」匈牙利，加上「三獅兵」近9場世盃外作客7次上半場打和，開半場和唔出奇。（香港開電視77台、有線661及601台周日凌晨2時45分直播）

兩隊曾於9月交鋒，英格蘭主場大勝4比0，但要留意「三獅兵」當時係派輪換陣容，由連格、班福特孭飛，上半場僅憑連格入波領先1比0，其後換入哈利卡尼，該射手喺72分鐘為球隊攻入第2球，英軍才得以大勝，安道爾嘅密集防守，英格蘭必須出全力先至破到。呢種情況喺英格蘭作客賽事更加明顯，佢哋近兩場世盃外作客上半場都同對手踢成0比0。

事實上，世盃外賽程緊密，修夫基要盡用手上兵源，英格蘭唔可能每場都出強陣，在對手威脅有限情況下，「三獅兵」派副選落場。然而，由於中場悍將加雲菲臘斯同後衞列斯占士有傷，已提早離隊，「修哥」隨即補選咗芝維爾同譚美阿巴謙，後者今季轉投意甲羅馬表現唔錯，修夫基或會用繼續收起哈利卡尼，畀「譚仔」掛帥攻堅，而戰術上就先控制比賽節奏，再伺機攻破安道爾防線。

安道爾屯重兵死守

安道爾明知實力不及對手，預計會屯重兵死守，加上主力中堅艾拔圖艾華達黃牌夠數，今仗要停賽，因此對安道爾嚟講，呢場守和已是超額完成，所以球員目標非常清晰，就係唔畀對方入波，特別係上半場，安道爾球員仍然體力充足就會盡全力搞破壞，先頂住上半場不失，再搵爆冷機會。