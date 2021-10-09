菁英盃　東方龍獅上力火併香港U23

今日「菁英盃」上演兩場賽事，頭場衞冕冠軍東方龍獅，遠征元朗大球場強襲香港U23；尾場標準流浪與港會，假青衣運動場交鋒，力爭今季首勝。港超連場激戰蓄勢待發，球迷絕對不容錯過！

東方龍獅上仗擊敗理文，連同前一仗賽和傑志，接連面對同級對手成功取得4分，主教練盧比度（Chino）大讚年青球員在賽事中的表現，期望他們能夠不斷進步，他表示球隊會保持謙虛，繼續在聯賽開季前努力訓練。香港U23雖為港超新軍，Chino卻認為對方「有料到」：「我有睇佢哋上場比賽，會畀呢支球隊100%尊重，大部分球員雖然後生，但喺場上十分拚命，相當有自信，而且質素唔差，未來前途一片光明。」

另外隨着3名西班牙新援已來港一段時間 ，身體狀況逐漸恢復，Chino透露他們今仗將會有更多上陣時間；至於射手艾華頓，雖然上仗後備入替表現不錯，更貢獻一記入球，但Chino指這名巴西籍射手需要小心處理，讓他慢慢適應比賽節奏。

香港U23上仗賽和晉峰，開季首場便取得隊史第1分。今仗惡鬥上屆盟主東方龍獅，主教練張健峰表示會注重球員發揮：「我會認為今場對球員嚟講係一個測試，首次面對強隊，要睇吓佢哋嘅能力同表現，希望佢哋可以做得比上場更加好。」香港U23上仗球員名單只有16人，龐焯熙、馬文政今仗雖能列陣，惟東方龍獅球員林樂賢、黃威因借用條款所限掛免戰牌，「張峰」承認板櫈深度不足。另外他透露中場羅曉聰本身有輕傷，會繼續留意他的康復進度，今仗或先列後備。

黃浩然籲隊友要踢得聰明

上仗擔任隊長的中堅黃浩然（Andy），坦言自己防守表現尚算合格，期望今仗可以在場上進一步鼓勵及支持隊友，協助大家保持專注。面對前列分子的東方龍獅，Andy預期防守上將更加受壓，提醒隊友要踢得聰明：「因為球隊比較多年青球員，身形上難免有輸蝕，所以我哋要減少禁區附近嘅犯規，否則對方就會有機會利用死球得手。」