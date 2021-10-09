菁英盃　標準流浪爭首捷強攻港會

今日「菁英盃」上演兩場賽事，頭場衞冕冠軍東方龍獅，遠征元朗大球場強襲香港U23；尾場標準流浪與港會，假青衣運動場交鋒，力爭今季首勝。港超連場激戰蓄勢待發，球迷絕對不容錯過！

標準流浪開季兩仗分別不敵東方龍獅和傑志，今仗對實力相若的港會正好是機會打開勝利之門。教練賴嘉輝指，雖然港會近3戰皆負，但其實力不容小覷：「佢哋唔係冇能力入波，每場都好多埋門機會，我哋真係要好小心，唔係對港會就覺得勝利手到拿來。」

他認為對方球員身體質素佔優，要提醒球員「踢得精啲」，避免與對手硬碰。「賴Sir」又透露，巴辛剛完成隔離，有望趕及周三（13日）對理文的賽事；林遼太則因防疫政策，要先由斯里蘭卡回日本一趟才起程赴港，預料最快月底報到。

今仗對手對昨日剛踏入36歲的盧均宜來說，絕對不感陌生，5季前他代表傑志作客港會正正攻入1球。他直言對手在高空球和反擊絕對有優勢，但流浪的用球能力則較強，相信今場能主導球賽，盡力爭取第一個3分。

港超新軍港會上仗以0比3不敵晉峰，開季至今仍未嚐勝果，主教練東尼咸美頓承認場上的失誤導致球隊早早落後，但認為比賽後段球隊發揮明顯有改善：「我哋當然希望搶到3分，但球員士氣依然高企，唔會因為半場唔理想表現，就影響到信心，」

霍斌仁期待倒戈舊東家

港會過去3場都派出不同陣容應戰，東尼咸美頓表示會繼續考察不同球員組合：「近期（菁英盃）賽事對我哋嚟講係用作練兵，所以我哋會不停進行輪換。」傷兵莊馬仕預計下周才能夠重回訓練場，今場肯定無緣上陣，東尼咸美頓相信陣中有足夠人腳，頂替其位置。

今季加盟港會的霍斌仁是役有望倒戈面對舊主，這位守將亦分享到賽前的心情：「點都會有啲緊張同興奮，標準流浪畀我機會成為職業球員，好期待呢場對決。」他希望今場球隊能全取3分，但坦言若自己取得入球，就不會慶祝以示尊重。