直播銀牌男籃賽　10.12南華Vs滿貫誰保不敗金身？

「紅綠大戰」一觸即發，Are you ready？高級組銀牌男籃賽進入戲肉，兩支奪標熱門滿貫及南華將於周二（10月12日）晚上8:40pm正面交鋒，爭奪勝方出線席位，贏波一方將率先取得總決賽入場券，尤如手執半隻盃耳。今仗亦是2019聯賽MVP蔡再懃轉投滿貫後，首場「倒戈之戰」，究竟兩軍如何鬥法以保持長勝氣勢？on.cc東網將直播這場巔峰對決，球迷萬勿錯過！

收看直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可欣賞：

本仗賽事獲得南華籃球隊及滿貫籃球隊全力贊助，聯合呈獻直播。因此球迷亦可透過雙方球隊的Facebook「SCAA Basketball」 及「滿貫籃球隊」專頁，實時欣賞到賽事精彩賽況。另外，睇體ontv sports Facebook亦會同步直播。星級旁述吳毅豪及譚偉洋將陪伴球迷一齊睇好波，以最專業角度分析賽事。

心水清的球迷都知道本仗是去屆總決賽「翻版戰」，紅綠兩軍經歷了疫情期間的磨練後，實力及陣容均作調整而且變得更強。南華繼續由「第一中鋒」惠龍兒領軍，老大哥羅意庭、居港外援朱亮、於西班牙學法的楊和加上余理洋回巢，還有小前鋒梁兆華、陳張敏及一眾新力軍助陣，紅軍今季先後擊敗安保漢友及東方龍獅，錄得二連捷。而同樣兩戰全勝的滿貫，則由MVP蔡再懃擔鋼，配合攻力強勁的班底歐陽維江、林俊光、張偉康，以及內線悍將方誠義、黃鎮煒等防守專家，加上新晉後衞何倚富等，已連挫康仁福建及永倫，雖然中鋒周健宏加入「十字軍」行列，但綠軍防守力度及點點開花的攻力，絕對是破敵利器，且看這場巔峰之戰，誰能笑到最後。