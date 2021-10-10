英格蘭新星擔旗派5蛋　創31年最長不敗紀錄

周日(10日)凌晨世盃外歐洲區I組，英格蘭半力出擊下作客5比0大炒安道爾，領隊修夫基用多位新星擔大旗，3名21歲或以下球員菲爾科頓、布卡約沙卡同查頓辛祖表現突出。英格蘭贏埋今場後，已經連續17場比賽未輸過，創下近31年來球隊最長不敗紀錄，前景一片光明。

由於兩隊實力懸殊，英格蘭今場畀哈利卡尼、史達寧、迪格蘭賴斯等正選休息，不過一眾新星表現突出，贏波綽綽有餘。開波17分鐘查頓辛祖助攻芝維爾先開紀錄；40分鐘英格蘭一輪美妙組織，布卡約沙卡表應菲爾科頓妙傳射成2比0，呢個組合係自2001年謝拉特助攻奧雲後，英格蘭首次有2名21歲或以下球員合作入波。

英格蘭下半場繼續開殺戒，譚美阿巴謙59分鐘射成3比0，後備上陣嘅基亞利殊之後博到12碼，禾特普斯操刀第1射被撲出，但佢勝在反應夠快補中，而基亞利殊亦喺完場前4分鐘攻入佢個人首個英格蘭入波，帶領「三獅兵團」大勝5比0。

英格蘭目前喺I組以7戰6勝1和排榜首，領先次名嘅阿爾巴尼亞4分，而且球隊已經連續17場(14勝3和)賽事不敗，係自1990年5月以來球隊最長不敗走勢。修夫基賽後點名讚揚21歲中場菲爾科頓：「佢可以踢中前場任何位置而且表現出色，今場尾段佢同美臣蒙特、布卡約沙卡、基亞利殊有美妙組合，英格蘭有呢類球員真係好令人興奮。」