等咗半世紀　費Sir終獲認證「大國腳」

周日(10日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區F組，蘇格蘭主場對以色列，曼聯傳奇主帥費格遜都有返老家為蘇格蘭打氣，佢老人家等咗超過半世紀，終於得到蘇足總「認證」費Sir曾經為蘇格蘭出戰正式國際賽，並獲補頒國家隊「喼帽」。

一班後輩亦好識做，蘇格蘭以3比2擊敗以色列，其中效力曼聯嘅中場麥湯米尼補時攻入致勝1球，費Sir所到之處都充滿魔性。

眾所周知，費格遜球員生涯平平無奇，更加未入選過蘇格蘭國家隊，僅於1967年踢過「蘇格蘭選手隊」，同包括香港隊、以色列、澳洲、加拿大在內嘅7支球隊交鋒，蘇格蘭足總近期經過重新審核後，認為對澳洲、加拿大屬於正式國際賽，當年有4位球員曾經上陣，其中1位就係費格遜。

適逢蘇格蘭今場對以色列，蘇足總喺比賽中場休息時，向費Sir補發代表國家隊上陣嘅「喼帽」，根據英國足球傳統，為國家隊上陣1次就有1頂「喼帽」，費格遜終於得償所願證明自己做過「大國腳」。

至於今場世界盃外圍賽，蘇格蘭兩度落後之下，仍然可以扳平，並喺補時4分鐘，由麥湯米尼入波，絕殺以色列，戲劇性反勝3比2。

屬於曼聯青訓產品嘅麥湯米尼喺英格蘭出世，本來有資格代表英格蘭國家隊，由於佢爸爸係蘇格蘭人，加上費格遜當年亦建議佢代表蘇格蘭，事實證明費Sir眼光獨到。