意大利比利時攞尾彩　今晚9點免費台直播

周日(10日)晚歐國聯季軍戰，意大利主場鬥比利時。比利時4強畀法國逆轉，士氣遭受打擊，加上近年碰頭畀意軍食住，「藍衣軍團」可藉地利攞番個尾彩，主勝有計。（香港開電視77台、有線661及601台周日晚9時直播）

比利時心理質素要改善

世界1哥比利時坐擁奇雲迪布尼、夏薩特及盧卡古等黃金一代，實力唔使懷疑，但佢哋始終未能突破多年無冠嘅宿命，往往功虧一簣。

「歐洲紅魔」對上一次殺入大賽決賽，已經係1980年歐國盃，之後最佳成績就數到2018年世盃季軍，同冠軍總係差一點點。好似日前歐國聯4強面對法國，早早領先兩粒大好形勢下，下半場竟然連失3球反輸2比3，一對守將艾達韋列特同維頓漢年事已高頂唔到全場固然係主因，但咁樣反勝為敗，亦顯示心理質素未達強隊標準。

意大利4強以1比2不敵西班牙，37場不敗紀錄斷纜，冇咗呢個心理包袱絕非壞事。上仗中堅邦路斯完半場前領紅被逐，意軍打少個都不落下風，尤其換入羅倫素柏歷堅尼同文路爾盧卡迪利後，攻勢唔差得過西班牙，輸波亦唔輸士氣。

翻查紀錄雙方近5次碰頭，意大利獲4勝1負，甚有格食格味道，加上主場自然想攞番個季軍做安慰獎，主勝有計。

直播表

周日2:00pm 日聯盃 大阪櫻花Vs浦和紅鑽

YouTube

周日9:00pm 歐國聯 意大利Vs比利時

香港開電視77台、有線661、601台

周一2:45am 歐國聯 西班牙Vs法國

香港開電視77台、有線661、601台

周一4:00am 美職 明尼蘇達聯Vs科羅拉多急流

Now 638