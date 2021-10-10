不老T梅　挑戰3代轟炸機神紀錄

德國老將湯馬士梅拿上場世界盃外圍賽，後備上陣入波，協助球隊反勝羅馬尼亞，出線形勢大好，呢位32歲拜仁慕尼黑中場有望第4次出戰世界盃決賽周，意味有機會挑戰3位名宿高路斯、梅拿、奇連士文嘅世界盃入球紀錄。

為國家隊上陣107次嘅湯馬士梅拿屬於披甲次數最多嘅現役德國國腳，佢喺世界盃決賽周累積入10球，德國人之中，僅次於高路斯(16球)、早前逝世嘅拜仁名宿梅拿(14球)及奇連士文(11球)，其中高路斯係世界盃決賽周史上入波最多嘅球員。

雖然湯馬士梅拿分別落後3位前輩6球、4球及1球，但睇番佢喺2010及14年世界盃，同樣各有5球進帳，入球率可靠，上屆食白果，好大程度上因為「日耳曼兵團」整體表現太差，分組賽事出局，令佢缺少入球機會。

德國今夏請來前拜仁主帥費歷克執教，球隊大反彈，取得4連勝，合共入14球，湯馬士梅拿身為費歷克嘅愛將，勢必獲得重用，最緊要係費歷克戰術體系下，湯馬士梅拿有出色發揮，明年世界盃決賽周，「T梅」就算破唔到高路斯嘅紀錄，但要追平，甚至超越「轟炸機」奇連士文及梅拿，並非冇可能。