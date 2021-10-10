菁英盃　艾華頓起孖　東方龍獅7球炒香港U23

隨着熱帶氣旋獅子山逐漸遠離，「菁英盃」周日（10日）戰火重燃，頭場由東方龍獅於元朗大球場面對香港U23。上半場東方已遙遙領先3球，下半場東方再轟入4球，最終以7比0淨勝香港U23，取得兩連勝。

東方龍獅今仗陣容變動頗大，其中鍾凱文、茹子楠、杜華利、艾華頓及朱偉鈞今季首次擔正，而梁冠聰、馮慶燁及梁冠聰幾名「老大哥」則負責鎮守後防。

至於香港U23對比上仗只有兩個調動，謝家榮把守最後一關，後防續由暫代隊長黃浩然夥拍陳靜謙，前線起用吳文希、袁世傑，取代李藹軒及未能倒戈的林樂賢，至於有傷在身的中場羅曉聰先刑後備。

實力秤先的東方龍獅，開賽初段已取得優勢，前鋒孫銘謙禁區被圍住之下，回傳予杜華利，但他左腳熨射太正畀被門將謝家榮沒收。6分鐘艾華頓使出招牌式右路內切，禁區外抽射入網，東方先開紀錄。香港U23今仗一直捱打，32分鐘出現少有埋門機會，小將鄧筵霑中場大步推順後起腳，省中對方守衞馮慶燁後僅僅高出。

5分鐘後周家樂後場控球失誤，艾華頓搶截成功後，帶入禁區熨遠柱得手，今仗個人梅開二度，東方領先兩球。臨完半場東方未有放慢進攻節奏，42分鐘茹子楠壓上前場左腳勁抽，被謝家榮飛身托走。補時階段香港U23再次失手，杜華利開出角球，孫銘謙前柱獅子搖頭式批入遠柱，東方龍獅半場遙遙領先3比0。

易邊後東方繼續控制大局，馬希偉接應茹子楠傳中，頭槌破網兼攻入職業生涯第一球，東方領先4球。57分鐘杜華利再次開出角球，今次得益者輪到其同鄕馬高斯，這球亦是他回歸港超後首球。東方之後陸續讓球員休息，換入王力威、林恩許，米基爾，但攻勢依舊強勁，64分鐘林恩許左路笠射，門將謝家榮勉強托走，王力威近距離補射，謝家榮再次擋出。輾轉間米基爾傳中，王力威門前倒掛施射，亦未能射破「家榮」十指關。

比賽尾段東方繼續入球停不了，76分鐘杜華利壓入禁區笠射，被陳潤潼空門救駕，但解圍不遠下，米基爾頭槌補中得手，東方領先6比0。85分鐘王力威替球隊錦上添花，胡晉銘抽射省中人，他於門前補多腳，射成7比0。最終東方龍獅今仗以7球淨勝香港U23，全取3分兼錄得兩連勝。

東方龍獅主教練盧比度（Chino）賽後表示，7比0的戰果看似輕鬆，但球隊付出100%，假如鬆懈下來絕對不會有這個最終結果。他又指，球隊盡全力比賽才是給予香港U23最大的尊重，並希望他們今季能夠成長：「佢哋得2星期備戰，冇時間準備任何嘢，仲有好長嘅路要行。『張峰』畀最好嘅嘢球員，我認為今季畀佢哋踢職業比賽係非常好。」

香港U23今仗大敗予東方龍獅，主教練張健峰賽後承認賽果屬預料之外，尤其在臨場應變及應付死球方面，但認為落敗對球員是一件好事，讓他們了解到第一場雖然和波但並不足夠。「張峰」續指受颱風影響，球員近兩天未有「落場」操練，賽前準備及心態上對比東方龍獅有差距。另外他透露由於板凳深度不足，或會再額外增加兩名年輕球員。