菁英盃　孫銘謙狀態大勇　惟無緣為U23上陣

周日「菁英盃」頭場，東方龍獅於元朗大球場以7比0大勝香港U23，當中前鋒孫銘謙延續其季初勇態，於上半場補時階段攻入一球。港隊月底即將出戰U23亞洲盃外圍賽，賽後東方龍獅主教練盧比度（Chino)，表示「孫銘」對球隊相當重要，透露將不會「放人」，讓他到日本出席這項國際賽。

東方龍獅主教練盧比度賽後坦言「孫銘」身為大港腳，又屬球隊正選11人，明白港隊U23十分需要他，惟他對東方龍獅而言亦是，因此將不會「放人」：「球隊仲有聯賽要踢，但目前攻擊球員唔太充足，費蘭度同艾華頓仲未達100%狀態，佢喺前線位置好重要。」Chino重申自己相當支持香港U23代表隊，將樂意借出朱偉鈞、伍家揚及亞歷斯祖三名球員。

至於港隊U23主帥張健峰則指已準備「Plan B」，他表示明白盧比度的處境，自己不會太過介意：「如果『孫銘』留喺香港但無得踢，我就會有『hard feeling』，但如果佢有穩定嘅上陣機會去成長，咁對我嚟講佢去唔到日本係可惜，但唔關盧比度事，因為雙方同樣係想球員好。」