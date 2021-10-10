歐國聯決賽！西班牙法國終局之戰

周一(11日)凌晨上演歐國聯決賽，西班牙喺米蘭中立場同法國爭霸。兩大足球強國準決賽同樣展現身價，「狂牛兵團」擊敗應屆歐國盃盟主意大利士氣高昂，「高盧雄雞」絕境下奇迹反勝比利時，亦震驚球壇，嚟到決賽場合勝負難料，預計雙方為捧盃會踢得謹慎，而且兩隊近年交手甚少入球，推介2.5球入球細。（香港開電視77台、有線601及661台周一凌晨2時45分直播）

今屆歐國聯4強及決賽由意大利主辦，歐國盃出爐冠軍兼保持37場國際賽不敗嘅東道主自然備受看好，點知就畀西班牙搞寸Party，4強喺兩大射手艾華路莫拉達及謝拉特摩蘭奴因傷缺陣下，憑曼城小將費倫托利斯梅開二度，西班牙以2比1擊敗意軍，中斷對方保持咗3年嘅不敗紀錄。呢場4強戰西班牙控球率高達75%，將控傳踢法發揮得淋漓盡致，贏得有道理。

法國失意於歐國盃後一度陷入低潮，近3仗世盃外僅得1勝2和，4強面對比利時半場更落後兩球，陷入絕境，當大家以為法國緣盡決賽之際，佢哋下半場嚟個絕地翻身，先憑賓施馬及基利安麥巴比入波扳平，完場前再由迪奧靴南迪斯上演絕殺，反勝「歐洲紅魔」3比2，可謂王者回歸。

近7次交手全開細盤

今仗西班牙火併法國，論牌面人腳可謂不相伯仲，加上決賽場合，大家都會小心行軍，高手過招勝負隨時只靠一個機會。翻查往績雙方近年7次交手，全部開2球或以下，信數據必追入球細。