港甲　佳聯元朗全新打造再逐港超夢

曾在港超聯憑拼勁創出不少奇蹟的佳聯元朗，周日(10號)於港甲聯賽迎戰「全勝勁旅」東區，再度打出士氣波，以2比1擊敗這支擁有陳肇麒、陳偉豪等球星壓陣球隊！賽後球會秘書郭靜然坦言深受球員表現感動，並承諾若球隊能打出成績，會盡力籌集資金幫助球隊重返港超聯，一圓陣中年青球員、以及元朗街坊的「港超夢」！

賽前3戰全勝排榜首的東區，今次作客到元朗天業路公園「落筆打三更」，上半場已被佳聯元朗射手泰亞高破網而落後。本以為下半場當東區換入「陳7」陳肇麒加強攻勢，但陳偉豪一次回傳予守門員，但李溢晉卻「撻Q」漏入空門落後到0比2。及後佳聯元朗築起血肉長城，再加上「全民造星」門將黃梓豪更屢救險球，即使臨完場前被東區的鄒嘉華入球而追近到2比1，但仍無阻佳聯元朗打破東區今季「全勝金身」，並與對手同樣取得3勝1負。

自去年宣布自降甲組後，不少球迷都期望佳聯元朗有重返港超的一日，身為球會會長郭時興之女兒，現為球隊秘書的郭靜然坦言正在努力圓夢：「元朗足球會正式由王威信先生交予我們接手時都比較急，所以最初目標都是護級。不過球員們好團結愈打愈好，所以若打出可以升班成績，我與爸爸、以及主席吳國雄絕對支持升班。雖然資金上仍有一段距離，但會盡力搵各方贊助。畢竟這兩年間球隊有很多事情發生，教練與球員都有很大壓力，我真的希望幫他們圓夢。」

曾離開球隊，今季卻「愛回家」並擔任隊長的羅振庭就形容這支球隊有情有義：「我在這支球隊成長，亦嘗試離開過，但當我失去球會時，元朗就立即找我並顯示出很大誠意，於是『做生不如做熟』立即答應回巢。這樣有感情的球隊，我當然希望可以與其一起重返港超聯，若能做到，相信是一件極有意義的事。」

【本周港甲戰果】

公民 2比1 駿其

南華 0比0 愉園

凱景 1比1 深水埗

黃大仙 1比4 永義地產

沙田 2比1 和富大埔

佳聯元朗 2比1 東區

中西區 1比1 高力北區