菁英盃　祖連奴起孖　標準流浪挫港會

「菁英盃」周日（10日）尾場對決於青衣運動場上演，由標準流浪面對港會。結果流浪靠楊迪麟轟入靚絕遠射，以及祖連奴梅開二度，以3比1擊敗一度靠霍斌仁及喜比特破門的港會，今季「菁英盃」打開勝利之門。

兩隊賽前都未打開今季勝利之門，其中標準流浪陣容，與上仗鬥傑志一役並沒有太大改動，劉智樂擔任箭頭人物，余在言、林嘉緯及盧均宜坐鎮中場，楊迪麟重返正選大軍，盧兆崎繼續把守最後大關。港會方面，屠俊翹重回正選門將位置，今季新加盟的里奧首次擔正，與另一鋒將費康華組成進攻組合，新加盟的余毅行暫列後備。

為擺脫不勝頹勢，兩軍開局都努力嘗試撕破對方防線，其中港會率先發圍。4分鐘，港會角球攻勢，霍斌仁接應頭槌頂高。其後逐漸入局流浪發起多輪進攻，16分鐘，祖連奴推過費杜化殺入禁區，可惜單刀面對屠俊翹射斜。2分鐘後，姚浩明再有一球禁區頂罰球直射中柱彈出。21分鐘，劉學銘門前頭槌攻門，又被屠俊翹托出底線。

繼續控制戰局的流浪，35分鐘打破場上僵局，楊迪麟一次反擊機會沿左路突破，推入大位禁區外射個「世界波」，皮球直飛入死角，流浪領先1比0。但落後的港會沒有輕易放棄，上半場補時階段，羅賓士高左路突破傳中，尾柱霍斌仁勁射破網，完半場前為港會追成平手。

換邊後，率先作出調動換入林衍廷的流浪，火速搶回主動權，48分鐘，祖連奴門前執雞，為流浪再次領先。港會嘗試作出回應，可惜奇倫羅賓的遠射，未能威脅盧兆崎。流浪繼續爭取入球，63分鐘再發起反擊，由祖連奴冷靜射入，個人梅開二度，為流浪擴大領先優勢至3比1。

港會其後換入喜比特，加強中場創造力，72分鐘，羅賓士右路開出罰球，劉學銘頭槌解圍。4分鐘後，林嘉緯禁區外射地波，屠俊翹救出不遠，祖連奴門前補一腳再告斜出。80分鐘，羅賓士高右路高波傳入禁區，但嚴天健的頭槌攻門威脅不大。臨完場前補時階段，喜比特禁區頂主射罰球彎過人牆入網，追成2比3，但為時已晚。最終流浪以3比1擊敗港會，取得今季首勝。