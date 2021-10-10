比利時3次中楣柱　意大利贏波攞尾彩

周日（10日）晚歐國聯季軍戰，意大利主場迎戰比利時。兩隊都收起主力，改派年輕球員落場，結果比利時3次中楣中柱益咗對家，意大利正常發揮下贏2比1，獲得季軍。

季軍戰競爭性不大，雙方都派年輕球員對陣，意大利有邦路斯停賽，佐真奴費路、恩斯治尼、華拉堤全部冇出，比利時亦收起盧卡古、夏薩特，奇雲迪布尼亦喺賽事尾段先至後備上陣，副選對壘出現互攻場面，場面唔算太悶。

比利時今場真黑仔，3次中楣中柱，25分鐘沙利麥卡斯勁射中楣，錯失開紀錄機會，完半場前費達歷高基艾沙單刀自己跣底射失，半場互無紀錄。

下半場46分鐘意大利先開紀錄，尼高路巴列拿窩利勁射收死比利時門將泰拔高圖爾斯，意大利領先1比0，其後基艾沙博得12碼，杜文尼高貝拉迪主射破網，藍軍贏到2比0。

比利時唔係冇攻勢，但就爭臨門一腳，巴舒亞伊同恩歷克卡拉斯高先後中楣中柱，整定冇運，直至87分鐘，奇雲迪布尼助攻，基迪拿尼單刀射穿基安盧基當拿隆馬「大細龍門」，為比利時破蛋，最終意大利贏2比1完場。