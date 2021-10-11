麥巴比爭議入波　法國反勝西班牙奪歐國聯

法國再展凌厲後勁，2比1反勝西班牙贏歐國聯冠軍！周一(11日)凌晨上演嘅歐國聯王者戰，法國繼4強對比利時上演絕地大反擊後，再次喺先落後下反敗為勝。基利安麥巴比80分鐘處於越位位置情況下入波，但VAR仍判決入球成立，引起極大爭議。法國奪冠後創下里程，成為首支拎過世界盃、歐國盃同歐國聯3大冠軍嘅球隊。

法國喺4強先輸2球下，以3比2反勝比利時入決賽，今場對住西班牙同樣係先失球一隊。64分鐘，西班牙前鋒奧耶沙巴爾接應布斯基斯長傳，突破越位入禁區射成1比0，不過佢哋開心唔夠2分鐘，賓施馬即喺禁區犄角位射入世界波追平。去到完場前10分鐘，處於越位位置嘅基利安麥巴比單刀射入，但VAR指西班牙球員曾出腳攔截改變個波嘅方向，所以判入球有效，法國憑呢個爭議入波反勝2比1。

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法國成為葡萄牙(2019年)之後第2屆歐國聯盟主，同時成為第1支拎過世界盃(1998年、2018年)、歐國盃(1984年、2000年)同歐國聯(2021年)3大冠軍嘅球隊，獲選為決賽MVP嘅賓施馬賽後表示：「無論係團隊定個人，呢一晚都係非常美妙，我好想同法國隊一齊捧盃，球隊喺落後情況下都冇驚慌，從未放棄爭勝，呢個係一支偉大球隊嘅訊號，我哋要為世界盃做好準備。」