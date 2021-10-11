越位條例唔合理？西班牙球員鬧爆籲修例

法國喺歐國聯決賽憑一個充滿爭議嘅入球捧盃，關於基利安麥巴比喺處於越位位置下入波仍被「成立」，引起球迷對越位條例入面灰色地帶嘅質疑，「受害者」西班牙球員賽後更瘋狂炮轟球證判決，認為有關方面應該修改唔合理嘅越位條例。

完場前10分鐘嗰陣，麥巴比接應迪奧靴南迪斯長傳單刀射入，雖然佢當時明顯越位，但VAR翻查後認為西班牙中堅艾利加西亞曾經出腳攔截，並且將個波改變方向，所以麥巴比拎波已經唔構成越位。艾利加西亞賽後不滿表示：「迪奧靴南迪斯個波傳去我身後面，我就去鏟波，球證話我主動掂波令麥巴比唔係越位，因為規例講明我唔可以掂波，咁我應該由得麥巴比跑去接應？希望有一日呢條規則會修改，但呢個情況令我深受傷害。」奧耶沙巴爾更怒斥訂立規則嘅人：「設立呢條例嘅人肯定未踢過波，艾利加西亞係要解圍，我之前都遇過呢種情況，一定需要改變！」

前西甲球證布魯爾亦唔同意球證判決：「就算艾利加西亞掂波，處於越位位置嘅麥巴比已經干擾緊比賽，所以應該判罰越位。」多位前球證賽後表示，VAR今次判決「依足指引」係正確決定，但同時表示唔認同呢條例嘅精神。