向世界出發！當荷蘭遇上直布羅陀

周二(12日)凌晨繼續上演多場世界盃外圍賽，其中歐洲區G組賽事，3連勝嘅荷蘭將會主場迎戰弱旅直布羅陀，全取3分當然冇難度，而且新帥尹戈爾重建球隊需要立威，今仗會全力爭取大開殺戒。「魚腩」直布羅陀自知爆冷機會微乎其微，今仗只求爭取入波，預計會踢得開放，開出中位數2.5球半場大機會濃。(有線664及604台周二凌晨2時45分直播)

荷蘭喺尹戈爾回巢執教後，表現已經回復穩定，上任後4場世盃外有3勝1和，迪比、韋拿杜姆甚至阿積士中場卡拉臣都「士哥」頻頻，而且防線仲有尹戈爾用得最多（合共23次，追平尹佩斯紀錄）、心目中嘅「明星中堅」迪維積孭飛，上月「橙衫軍」就先後主場大炒黑山4球同埋6比1狂勝土耳其，夠晒霸氣！上場作客拉脫維亞雖然只小勝1球，但早段全力搶先機嘅戰術並冇改變，尹戈爾回歸4仗都喺上半場入波，當中3仗成功領先返更衣室。

歐洲魚腩踢得開放

直布羅陀喺分組賽7戰皆北排包尾，平均每場失球達到4球，雖然球隊實力遠遠唔及對手，但直布羅陀爭取入波嘅決心就異常高漲，近3場世盃外作客都成功「破蛋」，進取踢法亦令直布羅陀比賽格外開放，近5場世盃外作客，有3場半場總入球達3球或以上，面對搶韁嘅荷蘭，捧半場大啱數。

直播表

周二2:45am 世盃外 克羅地亞 Vs 斯洛伐克

有線662、602台

周二2:45am 世盃外 北馬其頓 Vs 德國

有線661、601台

周二2:45am 世盃外 斯洛文尼亞 Vs 俄羅斯

有線603台

周二2:45am 世盃外 荷蘭 Vs 直布羅陀

有線664、604台

周二2:45am 世盃外 羅馬尼亞 Vs 阿美尼亞

有線665、605台

周二7:00am 巴甲 古亞巴 Vs 聖保羅

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