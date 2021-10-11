港超聯　晉峰NFT拍賣　贏家全季免費入場睇波

OliveX 與港超聯球隊晉峰將為亞洲帶來突破性創新！亞洲史上首個足球非同質代幣 （NFT），將於周二（12日）上午10時至周三（13日）上午10時進行拍賣，價高者得，而最終贏家更可於一年內，免費觀看球隊的所有比賽！

球迷首先需要將 MetaMask 或 Portis 加密貨幣錢包連接到網站，拍賣開始後買家可以為獨一無二的林駿杰傳奇卡出價，其價格為1 Eth 起。從第二個出價者開始，最小增量需比上次出價高 5%，結束後屆時將通知中標者。

每張 NFT 在以太坊區塊鏈上已註冊為唯一的代幣，因此所有的交易都會被記錄，買家可向其他用家購買和出售 NFT。大眾可於香港足球 NFT 的全新中文版網站 https://hkfootballnft.com 或 OpenSea 網站 香港#首個足球非同質代幣 (NFT) 上進行投標。

值得一提成功競投林駿杰傳奇卡（拍賣卡）的用戶，將能於一年內免費觀看球隊的所有比賽。這一歷史性舉措旨在幫助建立晉峰球迷，以及他們與球隊在場內外的聯繫。

晉峰主席鄧偉豪先生有信心今次拍賣會能取得成功：「敢於挑戰不但是球會的座右銘，也是我們舉行拍賣的核心，我們相信球迷樂於接受創新的技術，作為支持球會的方式。我們深信這將受到亞洲球迷極大的歡迎。」

除了「球員NFT」系列中隊長兼守門員林駿杰的「傳奇卡」外，球迷還可以購買「球員盒」，當中包含一張或三張球員卡，而這些球員卡是隨機抽選和遞送。（發售日期待定）

另外OliveX 與晉峰已積極籌備第二個宣傳活動，針對已收集整套足球 NFT 系列的收藏者，他們將有機會獲得一件帶有球員簽名的球衣，並能與球隊成員見面，甚至有機會與晉峰球隊一起訓練。