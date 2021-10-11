何靜江指譚偉棠搶會籍　爆花花涉「打假波」

近日乙組球會花花會籍爭議鬧上足總，要由行政總裁譚秋朗調停。以何靜江、劉禹雄為首的「元老幫」自稱早前重掌執委會；惟以花花會長譚偉棠為首的「快譯通幫」反指重選非法。「元老幫」周一（11日）在記招直指對方搶花花會籍，更指控花花近年在譚偉棠管理下涉嫌「打假波」，因此決定重掌執委，撥亂反正。

花花會籍持有爭議事緣為，近3仗乙組賽事被足總禁賽。事後有以傳媒人何靜江、郭耀栓等為首的「元老幫」聲稱，今年7月球會管理層重選，由花花創辦人袁新、劉禹洪等重掌執委會，何靜江亦充當「新副會長」，並聲言及後有「前球證家族強搶花花會籍」，並「利用足總私人關系不准花花開賽」，矛頭直指「快譯通幫」，即現任花花會長譚偉棠，以及傑志會長伍健。

「元老幫」周一（11日）先獲邀上足總與CEO交代事件，會後「新會長」郭耀栓在記招上指責「快譯通幫」，去年12月至今年擅自將花花會址先後遷至鰂魚涌和石門賽馬會傑志中心。何靜江稱花花原執委會，本通知7月召開會員大會舉行重選，惟最終「快譯通幫」未有出席。於是在創辦人袁新主持會議下，「元老幫」重掌執委會，卻被公司註冊處在質疑其合法性下拒絕承認。

何強調：「花花會由開始到依家都係袁新嘅，有人竟然話個會唔係佢嘅？」又對公司註冊處的決定感不解：「我哋窮，冇律師跟進；佢哋有律師，坦白講我哋輸晒，我哋只係為球會同袁新。」袁新當日亦有與會，但發言機會不多，僅稱：「我成日都關注個會，由頭到尾都冇放棄過。」何靜江再指控譚偉棠等人，企圖將德高望重的袁新逐出執委會：「佢依家想將袁新都踢走埋，你話唔係搶個會都唔信你啦。」

其後何靜江愈講愈氣憤，指花花近3季有兩季在乙組賽事涉嫌造假，更聲稱廉政公署曾立案調查：「花花呢個會近年聲名臭晒，假波、賭波、ICAC成咗案，身為會長（譚偉棠）畀班咁嘅人搞波，啱唔啱規矩？你唔係為富不仁呀嘛？」他又謂，花花女子隊上季在未經會員同意下成立，令「元老幫」不得不決定在重選組成「新執委會」，罷免「快譯通幫」。

劉禹洪稱，日內將在CEO安排下，與「快譯通幫」會面，他又指在譚偉棠手上有歷年會議紀錄，記載歷屆執委成員變動，假如其在調停會上公開文件，會籍爭議便真相大白：「幾十年由頭到尾都喺度，邊個係會員邊個唔係，證明開過咩會。」但他和何靜江等人表示，如果「元老幫」仲裁敗訴，最壞打算是徹底退出球會。

被控「強搶」的譚偉棠早前發聲明回應，花花執委會依公司條例成立，當中成員過去3年均沒有改變。但於今年8月和9月，有人先後兩次向公司註冊處提出更換執委，但兩項申請均未經執委會批准，反指另一干人等才是「惡意奪取花花的控制權」。

譚偉棠又稱，該一干人等企圖利用袁新在花花的地位，從事不當行為。他又透露，收到消息指有劉姓人士，在未經執委同意及擅用袁新先生的蓋印下，以花花名義向「霍英東體育基金」申請資助，並收取一張6位數字的支票。譚偉棠認為事態嚴重，正研究是否報警處理，並考慮對有關人士採取法律行動。