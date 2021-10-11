2021/22港超聯開鑼！8支球隊列陣同球迷見面

今季港超聯將由8支球隊，以3循環形式競逐。（林卓臻攝）

2021/22年球季「中銀人壽香港超級聯賽」下周末揭開戰幔！周一（11日）足總於香港康得思酒店召開新聞發布會，公布新季聯賽的贊助商及合作伙伴。港超聯踏入第8季，今季將由8支球隊以3循環賽事競逐，賽會寄望今季能積極克服變化和挑戰，為本地足球發展帶來突破！

足總在發布會宣布，中銀集團人壽保險有限公司，未來3季將繼續成為港超聯的冠名贊助。該公司的執行總裁鄧子平表示，中銀人壽自2014/15年球季開始贊助港超聯，未來3季的持續贊助，公司期望港超聯繼續得到球圈人士熱心支持，吸引更多市民關注，令香港球壇再放異彩。

足總主席貝鈞奇致辭時亦感謝，包括中銀人壽等多個贊助商及合作伙伴，並期待新球季的展開：「港超聯踏入第8季，8支球隊喺呢個夏天積極備戰，今年更加有兩隊新球隊加入，可以預期新球季嘅競爭將會更精彩，期望各支球隊能夠擦出更多火花。」

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新一季港超聯的官方宣傳合作夥伴為足球月刊《Football Weekly》。至於NIKE香港有限公司則會繼續成為港超聯合作夥伴，除作為香港足球代表隊的官方贊助商外，亦將提供NIKE FLIGHT足球作為官方比賽足球，NIKE亦會提供場地服裝的贊助。