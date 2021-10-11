港超聯　新季即將開始　各方大談自身看法　

2021-22年度「中銀人壽香港超級聯賽」將於月底展開，各支球隊的主教練、球員代表及足總高層在發布會後，大談對今季賽事的目標及看法，當中包括傑志後衞艾里奧、東方龍獅主教練盧比度、標準流浪中場林嘉緯，以及足總CEO譚秋朗。

傑志身為上季聯賽冠軍，隊長兼後衞艾里奧指今季衞冕之路將會相當難行，但相信球隊只要改善上季問題，實力絕對有增無減。球隊今季改由金東進暫代主教練一職，艾里奧認為對球隊影響不大：「佢球員年代曾為傑志效力，近年亦擔任助教一職，擁有唔少經驗，全隊上下都非常敬重，並將會完全跟隨佢嘅指示，有信心依名南韓教練可以取得成功。」

東方龍獅上季屈居聯賽亞軍，球隊今季在教練層及球員上作出不少變動，主教練盧比度（Chino）認為新加盟球員，與舊有球員的風格完全不同，他們仍要時間適應戰術及所有東西。被問到今季聯賽會否繼續屬於傑志與東方龍獅兩隊之爭，Chino卻並不認同：「大家唔可以忘記理文、冠忠南區，甚至晉峰，佢哋季尾踢得好好，今季競爭實會好激烈。」

標準流浪今季人腳變動同樣大，但仍保留了不少有經驗球員，中場林嘉緯便屬其中之一，他大讚今季新加盟的年青球員非常有潛質，相信整體實力有所增強，但透露仍需時間磨合：「要班年青球員理解流浪踢法係點樣要時間，希望自己盡快幫到佢哋成長，同埋有幾個真係值得留意。」「嘉緯」續指球隊若要提升戰績，需要加強穩定性，球員亦要對自己保持信心，希望今年可讓球迷見證球隊的進步。

至於足總CEO譚秋朗則希望在疫情慢慢變好下，能夠帶給球迷更佳足球體驗：「想每個球迷都可以喺現場睇比賽，我哋希望可以建立一個球迷基礎，增加比賽氣氛，依方面我哋正着力做新嘅嘗試，睇吓點樣令入座率提高。」