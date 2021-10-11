「拜仁幫」轟炸北馬其頓　德國閃電戰

周二(12日)凌晨世盃外歐洲區J組焦點戰，德國作客北馬其頓。德國日前反勝羅馬尼亞，若果今仗贏波嘅話，就有機會成為首支取得下年世盃入場券嘅歐洲球隊，況且「日耳曼兵團」首循環輸過畀北馬其頓，復仇心切必搏盡，加上客場出擊例搶韁，半場客勝捧得過。（有線661及601台周二凌晨2時45分直播）

德國由新帥費歷克領軍後，取得世盃外4連勝，包括上仗醒目地換入湯馬士梅拿，結果就憑呢位拜仁老將做救星於末段建奇功，以2比1反勝羅馬尼亞。其實德國極速從谷底反彈，與費歷克比前任教頭勒夫更識得用「拜仁幫」有關，湯馬士梅拿嘅入波，正係來自球會隊友哥列斯卡妙傳，而之前攻入扳平一球嘅亦係拜仁翼鋒基拿比，配合佢哋熟到爛嘅4231陣式，難怪愈戰愈勇。

值得一提係為國家隊上陣107次嘅湯馬士梅拿，呢位32歲中場喺世盃決賽周已累積攻入10球，德國人之中，僅次於高路斯（16球）、早前逝世嘅拜仁名宿梅拿（14球）及奇連士文（11球），若然佢可以第4次出戰世盃決賽周，就算未必破到高路斯嘅紀錄，但要追平，甚至超越「轟炸機」奇連士文及梅拿，並非冇可能。

贏波復仇隨時提早出線

依家德國7戰取得6勝1負排J組榜首，已甩開次席北馬其頓及第3位嘅阿美尼亞6分，只要德國今仗擊敗北馬其頓，而同日阿美尼亞贏唔到羅馬尼亞嘅話，就可以提早兩輪殺入下年世盃決賽周，何況佢哋喺今屆世盃外唯一輸波，正正係首循環不敵北馬其頓，無論為世盃入場券抑或面子，都肯定唔會放軟手腳，戰意必堅。

北馬其頓雖然上仗大勝列支敦士登4粒，但對手太弱不足為據，而之前3仗世盃外全部打和，可見老將彭迪夫退出國家隊，無論對實力或士氣有一定影響。翻查紀錄，連同上屆在內，德國近8仗世盃外客場贏晒之餘，全部都喺上半場取得領先優勢，為免夜長夢多，今仗隨時先發制人，半場客勝有計。